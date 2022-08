Lähipäevil vaktsineeritakse Kagu-Eestis lemmikloomi tasuta marutaudi vastu

Eesti on praegu marutaudivaba, kuid püsivalt marutaudist ohustatud maa. Selleks, et kaitsta ennast ja oma lemmikloomi, tuleb neid regulaarselt marutaudi vastu vaktsineerida. Tea, et vaktsineerimine on kohustuslik ja selle eest vastutab loomaomanik. Põllumajandus- ja Toiduamet tuleb Kagu-Eestisse koos vaktsineerimist teostava meeskonnaga appi. Vaktsineerivad eri piirkondades liikuvad tegevusluba omavad loomaarstid ning ettevõtmisega liitunud kliinikud.