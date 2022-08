Pühapäeval peetakse Urvaste kihelkonnapäeva

Kihelkonnapäeva tähistamine sai alguse 1931. aastal, mil toimus Urvaste esimene laulupäev. Aastakümnetega on traditsiooni elus hoitud kihelkonnapäeva nime all ja seda tänu inimestele, kellele see oli ja on praegugi oluline. Kihelkonnapäeva on korraldatud iga kahe aasta tagant. Selle korraldajaks olid kihelkonna piiridesse kuuluvad omavalitsused: Sõmerpalu, Antsla ja Urvaste vald. Peale haldusreformi ühines Sõmerpalu vald Võru vallaga. Kihelkonnapäeva korraldamine on jõudnud tänaseks endise Sõmerpalu valla ehk Võru valla kätte.