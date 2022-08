Eestisse jõudis ahvirõugete vaktsiin Jynneos

Euroopa Komisjoni annetatud Jynneos vaktsiin on kolmanda generatsiooni nõrgestatud elusvaktsiin, mis sisaldab viiruse elusat modifitseeritud vormi „vaccinia Ankara“. Euroopa ravimiameti (EMA) inimravimite komitee (CHMP) andis soovituse Jynneos vaktsiini kasutamiseks ahvirõugete vastu selle aasta 22. juulil. Euroopa Komisjon annetab vaktsiini põhimõttel, et suuremas koguses vaktsiine saavad esmalt riigid, kus haigestumine on kõrgem. Sama rõugevaktsiini turustatakse Euroopas Imvanexi nime all, kuid see ei olnud koheselt saadaval. Võimalike haiguspuhangute kiireks ohjeldamiseks osteti liikmesriikide ühisel otsusel Ameerika Ühendriikides registreeritud vaktsiini Jynneos, millest jõuab Eestisse 1400 doosi.