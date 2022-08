Võru vald korraldab Urvaste kihelkonnapäeva

Päev algab konverentsiga Heimtali kirikus, kus meenutatakse ja arutletakse kihelkonna mineviku ja tuleviku üle. Konverentsi juhib Merili Ermel, ettekannete vahel esinevad Kärgula küla muusikud Katrin Soon, Madli Soon ja Elo Rahman.

Kihelkonnapäeva tähistamine sai alguse juba 1931. aastal, mil toimus Urvaste esimene laulupäev. Aastakümneid on traditsiooni elus hoitud kihelkonnapäeva nime all ja seda tänu inimestele, kellele see oli ja on praegugi oluline.