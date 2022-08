Aasta õpetaja: mu üllatusel pole piire

Truu kohta on iseloomustuses öeldud, et ta tegeleb teadlikult väärtuskasvatusega ning kaasab õpilased aruteludesse, korraldab rühmatöid ning praktilisi tegevusi. Ainetunnid on täis arutelusid koolis, kogukonnas ja ühiskonnas toimuvast, mistõttu on fookuses ka üldtuntud moraaliteemad.