PILDID ⟩ Lõunaeestlased pälvisid Vabaduse Tammepärja aumärgi

Pärjatutel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel, vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.

Põlvamaalt pälvis aumärgi Siivi Punnisk. Ta on Memento Põlvamaa ühenduse pikaajaline liige, lüües kaasa kõigis ühenduse ürituste korraldamises ja teeb hea tahte alusel ka ühenduse raamatupidamist. Oma pikaajalise raamatupidamiskogemuse tõttu nõustab Siivi Punnisk ühtlasi kõiki abivajavaid ühenduse liikmeid finantsküsimustes. Ta on kõigi liikmete poolt lugupeetud ja armastatud mementolane. Ta küüditati Siberisse 1949. aastal, kui oli vaid seitsmeaastane.

Valgamaalt pälvis aumärgi Toomas Duvin. Ta on juba kümme aastat sihtasutuses Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon-Valga sõjamuuseumi vabatahtlik. Ta on aktiivselt osalenud Valga sõjamuuseumi Eesti sõjaajaloo uurimiskäikudel, aidates jäädvustada ajaloo mälestisi II maailmasõjast ning hilisemast perioodist. Valga rahvusvahelise militaarajaloo festivali korraldava meeskonna liikmena on ta kümne aasta jooksul andnud oma panuse Eesti sõjaajaloo ja vabadusvõitluse mälestuste hoidmisel ning edasi andmisel. Ta on juhtinud pidulikke jalutuskäike ning olnud nõuandja ja osaleja näidislahingute korraldamisel.

Võrumaalt pälvis aumärgi Toomas Kaun, kes on Võrumaa Sõjameeste Ühenduse liige, juhatuse esimees ja pikaajaline toetaja. Ta on osutanud abi transpordiga Eestis kui ka välismaal, osalenud lugematutel üritustel kaaslasena ja toetajana vanematele kolleegidele, arvestades nende vanust ja tervislikku seisukorda. Ühtlasi on ta Võrumaa Sõjameeste Ühenduse sõprade seltsi asutaja, mille tööd ta praeguseni tulihingeliselt veab, et säilitada ühingu dokumentatsioon, lipp ja asjaajamine nii, et see ei jääks kunagi arhiivi pimedusse.

Kokku tunnustas justiitsminister Lea Danilson-Järg eile Vabaduse Tammepärja aumärgiga 30 inimest.

«Sel aastal on juba viies kord, mil anname välja Vabaduse Tammepärja aumärke. Igaühe teened vabadusvõitluses osalemisel ja selle võitluse jäädvustamisel on olnud erinevad ja erilised, kuid neid kõiki on ühendanud armastus kodumaa ja vabaduse vastu,» ütles minister. «Peame tunnustama ja mäletama ning au sees hoidma neid, kes meie rahva ja riigi püsimajäämise eest on seisnud, ja ka neid, kes aitavad meie lugu ja mälestusi hoida ning edasi kanda.»