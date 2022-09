Bussipeatuses võtab koha sisse mõisapreili

Pingi kõrval seisab mõisapreili ning pingil istub koer. Idee tuli sellest, et minevikus asus Koikkülas mõis. Kogu kooslus on ühislooming: skulptuurid on loonud Ukraina skulptor Ilja Lipka, pingi Margo Värnik. Valga vallas elaval puukujuril Andres Rattasepal oli teose juures rohkem kunstilise juhi roll.