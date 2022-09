Pühajärve põhikooli lasteaed avas uued ruumid

Varem majas asunud kolme pisikese ruumi asemel on nüüd suur ja valgusküllane magamis- ja mängutuba ning lisaks ruumikas õppekabinet. Lasteaia teine korrus on nüüdseks täielikult renoveeritud.

«Mul on hea meel, et meil on taaskord põhjust ruume laiendada ja remontida, sest lapsi on juurde tulnud,» sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. «Tänan ka ehitajat nutika lahenduse eest, mis muutis lasteaia ruumid hubaseks ja koduseks.»