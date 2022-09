Põlvamaa muuseumis näeb täna vesinikuautot

Keskpäeva paiku maanteemuuseumis algaval arutelul on lubanud osaleda Indrek Koemets politseist, Janar Taal transpordiametist ning kütuste- ja energeetikaspetsialist Alan Vaht. Vastuseid otsitakse küsimustele, mis puudutavad nii liiklusohutust kui tulevikutrende liikluses. Kohal on ka vanaautod ja liikuvvahendid autoklubilt Levatek. Lastele on kavas aaretejaht.