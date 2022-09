Lähipäevil jõuab kohale vihmasadu

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde 2-8 m/s. Sooja on 3-8, maapinnal kohati -1, rannikul kuni 11 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgmistega ilm. Kohati, peamiselt Lääne-Eestis, sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 13-17 kraadi.

Kolmapäeva öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu laieneb saartelt üle mandri ida suunas. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 21 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgmistega ilm. Ajuti sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhtu poole tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 13-17 kraadi.