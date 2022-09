Noored väliseestlased avastavad Lõuna-Eestit

Noortevahetuse peakorraldaja Heleri Alles tõdeb, et ettevõtmisel on suur mõju osalenud väliseestlastele, kellest nii mõnigi on leidnud oma tee tagasi Eestisse kas õppima või tööle. Noorte side oma isamaaga on tugevnenud.

Sedapuhku korraldatakse noortevahetust kuuendat korda. Pärast 2021. aasta üritusi on Eestisse kolinud elama Lucas Argentinast, kes töötab nüüd Tallinnas Wise’is; Ameerika Ühendriikidest on Eestisse elama asunud Feliks, kelle isa on aastatel 2006 kuni 2015 olnud Chicago Eesti Maja president. Lisaväärtusena on ettevõtmine kasvatanud ka kohalike noorte huvi ja sidet Eestiga ning nii mõnigi neist on tunnistanud, et hindab oma kodumaad tänu sellele kogemusele rohkem.