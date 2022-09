Eesti-Ukraina õhtu leiab aset Raudmehe pilgu all

Ukrainast pärit ja Eestis elav muusik Ruslan Trochynskyi on tuntud erisuguste kultuuride muusika kokkusegajana. Ukraina muusikaakadeemias klassikalist tromboonimängu õppinud muusikul on lapsepõlvest kaasas rikkalik varamu vanaema lauldud rahvaviise ja ema esitatud romansse. Oma muusikalise keele leidis ta Ukraina folkrokkansamblis Haydamaky ja pärast 2005. aastal Eestisse kolimist ansamblis Svjata Vatra.

Tütar Rute Trochynskyi on muusikalembeste vanemate kõrval juba varakult helidest läbi imbunud. Praegu õpib ta Tallinna muusikakeskkoolis viiuli erialal ning avardab oma ampluaad lauljana. Alustanud rahva- ja pärimusmuusika esitamisega, on ta nüüd jõudnud klassikalise laulu ja ooperi juurde. Kuigi Eestis sündinud ja kasvanud Rutele on eesti keel omasem, räägib ta isaga alati ukraina keeles.