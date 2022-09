Valga kaugõppes õpib 57 õppurit

Kooliperes hellitavalt videviku akadeemiaks nimetatud suunal alustas septembris 57 õppurit, kellest noorim on 17-aastane ning vanim 50-aastane.

«Vastuvõtt ületas meie ootusi, kevadel suunda käivitades ei julgenud loota, et see nii populaarseks osutub. Kõige rohkem õpilasi astus 10.klassi, kuid õppijaid on kõikides klassides alates kaheksandast kuni kaheteistkümnendani,» rääkis Valgamaa kutseõppekeskuse õppedirektor Valdek Rohtma.

Mees lisas, et nende sihiks on pakkuda õppijast lähtuvat haridust, mis tähendab paindlikkust ning õppija võimalustega arvestamist. Kool arvestab, et õppuritel on teisigi kohustusi, nagu töö või pere, mistõttu pandi õppekorralduse põhirõhk kooli ja õpilase vahelisel tihedale suhtlusele, et võimalikke takistusi ja probleeme juba eos ennetada. Kuna varasemate õpingute katkemise põhjused võivad igaühel erineda, on oluline, et iga õpilane leiaks oma isikliku õpitee, mis arvestab tema huvide ja senise elukogemusega.

Juba praegu hindab kool vastuvõetud õppijate varasemate õpitulemuste põhjal, et nii mõnigi saab edasi liikuda kiiremas tempos. «Kui õppuril on näiteks 11. klassi kursusest vaid kaks läbimata, saame tema kursuseplaani lisada juba ka 12. klassi aineid ning õppija saab võimaluse kiiremini edasi liikuda,» selgitas Valdek Rohtma.

«Ennekõike on meile oluline, et õppija oma teekonnal püsiks ja toime tuleks. Kui tempo osutub liiga kiireks ja koormavaks, saame hoogu rahulikumaks võtta – peaasi, et kõik gümnaasiumihariduse omandamiseks vajalikud 72 kursust omandatud saaksid. Mõistame, et õppijal võib olla keeruline uue rütmiga kohaneda, kuid oleme oma kolmeliikmelise tugitiimi ja 13 õpetajaga igati toeks,» märkis Rohtma.

Kursusejuhendaja Triinu Jänese sõnul näitavad õppijad ise kooliga suhtlemisel üles suurt aktiivsust. «Meil on eraldi tunnid kursusejuhendajaga, mis aitavad kooliellu sisse elada ja hirmud maha võtta, esimestel kohtumistel oleme üksteisega tuttavaks saanud ja õpikeskkondi tundma õppinud.»

Uus õppesüsteem ehitati Valgmaaa kutseõppekeskuses üles vaid mõne kuu jooksul. Valikkursusi pakutakse koostöös Edumusega ning õpetajaskonna värbamisel aitas kooli MTÜ Digiõps, mille kaudu saavad õppurid osa veebitundidest.