Välisministrid kohtusid Valga gümnaasiumis

Kohtumise keskmes oli aruande «Läti-Eesti koostöö: uus pöördepunkt?» esitlus. See annab ülevaate riikide koostööst ja väljakutsetest. Aruande koostasid endine diplomaat ja teadlane Jānis Eichmanis ning ajakirjanik Ragnar Kond.

Lõuna-Eestis otsib tööd sadu põgenikke

Eesti töötukassas on 11. septembri seisuga end arvele võtnud 5544 Ukraina sõjapõgenikku. Nende osakaal kõikidest registreeritud töötutest on 11,8 protsenti.

Otepää ettevõtjad said kokku restoranis

Otepää ettevõtjad said 31. augustil kokku tootjate ja teenindusettevõtete ümarlaual Munaka Restos.

Otepää valla ettevõtlus- ja arendusteenistuse juhataja Riina Savisaar ütles, et edaspidi on plaanis Otepää ettevõtjatele korraldada regulaarseid kohtumisi, et tugevdada ja arendada ettevõtjate koostöövõrgustikku. LEPM