Tõrva valla juhti äratab öökull

Äratuskella ülesanded on enda kanda võtnud öökull. Millised on seejuures linnu motiivid, seda maapiirkonnas elav Ruusmann arvata ei oska. Ta nentis, et vanarahva uskumuste kohaselt on sellisel moel käituv öökull küll pigem halbade uudiste ettekuulutaja. Uuemate uskumuste kohaselt toob aga majade lähedusse ilmuv lind tema sõnul sealsetele asukatele hoopis kutse suunduda kogema ja tegema uusi ning huvitavaid asju.