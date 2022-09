Võru klubi alustab liigamänge

«Oleksime tahtnud saada võistkonna komplekteerimisel juurde ka mõne kogenud eestlase, kuid paraku see ei õnnestunud,» lausus võistkonna peatreener Oliver Lüütsepp. «Kuid nooremate meeste seltskonnas on kõik Eesti poisid töökad ja suure potentsiaaliga ning nendega on huvitav tööd teha. Lõpuks olen tulemusega küllaltki rahul.»