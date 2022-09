KIRI: Põlva haigla personal tegi läbi evakuatsiooniõppuse

Õppused on olulised, et personal oleks ohuolukorras valmis õigesti ja elusid säästes tegutsema. Oleme väga uhked Põlva haigla personali üle, kes ei võtnud õppust kui mängu ja pingutades andsid endast kõik. Oleme kindlad, et patsiendid on alati kaitstud ja parimates kätes.