Ilmateenistus hoiatab tugeva tormi eest

Esmaspäeval tugevneb kirde- ja põhjatuul kogu Eestis ilmateenistuse prognooside kohaselt puhanguti 15-17 m/s. Virumaa rannikul ja Liivi lahe piirkonnas puhub see 15 m/s, puhanguti 20 m/s.

Õhtu poole võib kuues maakonnas aga tuul veelgi tugevamaks minna. Seetõttu on ilmateenistus andnud Võru-, Põlva-, Tartu-, Jõgeva-, Lääne-Viru- ja Ida-Virumaale teise taseme hoiatuse. See tähendab, et esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Tuleb olla väga tähelepanelik ja jälgida pidevalt ilmaprognoosi. Samuti peab olema teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgida tuleb kõiki võimuesindajate soovitusi.