Pudelikael jäi teeremondi järel kitsukeseks

Endise teemeistri sõnutsi käisid sel suvel tööd Leevi–Soohara teel, Viira veskist Sooharani. «Leevi-poolne ots on igati sõidetav, seal tehti korralik remont viis aastat tagasi. Ka viimati ette võetud kolmekilomeetrisel lõigul on kruus ideaalselt peale pandud, samuti on seal drenaažitorud vihmavee ärajuhtimiseks. Kuid Kalmatemäe tõus on endiselt sama kitsas kui saja aasta eest, mil Viira veski omanik selle rajas,» rääkis ta.