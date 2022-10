Maa seest ilmusid välja kloroformikapslid

Kell 14.23 teatati, et Võru vallas Juba külas tulid karjääris pinnase koorimise käigus välja kapslid. Päästjad määrasid ohuala ning piirasid selle lindiga. Väikestes kapslites ja ampullides oleva aine selgeks tegemiseks kutsuti kohale keemiaspetsialistid. Selgus, et ampullides on kloroform ja kloramiin-B (antiseptik – toim), mis keskkonnale otsest ohtu ei kujutanud. Juhtumi lahendamine anti üle keskkonnaameti esindajatele.

Keskkonnaameti Võrumaa büroo juhataja Ardi Lepp lausus, et keskkonnaameti järelevalveametnikud kontrollisid 07.10.2022 teadet, mille kohaselt tulid Juba külas asuvast karjäärist pinnase koorimise käigus välja kapslid koos tundmatu aine ampullidega. Kontrolli kaasati päästeamet, kes kutsus ainete määramiseks kohale keemiagrupi spetsialistid. Päästeameti spetsialist tuvastas kapslite sees olevatest ampullidest metanooli-etanooli segu, kloramiin-B-hüdraadi ning kloroformi. Keskkonnale otsest ohtu ei ole, kuid on alust arvata, et jäätmed on seal olnud juba pikemat aega. «Seega ei ole teada pikemaajalisem mõju keskkonnale, samuti ei ole teada kapslite päritolu. Praegusel hetkel otsitakse võimalusi kinnistult jäätmete nõuetekohaseks utiliseerimiseks.»