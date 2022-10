GALERII ⟩ Põlvamaal jagati täiskasvanud õppija nädala tunnustusi

Viibeke Turba tõdes tunnustamisüritusel, et on auhinna üle väga õnnelik. «Ma kodus mõtlesin sellele, et aasta koolitaja tiitel on mulle hästi südamelähedane, sest Põlvamaa on minu elukoha maakond,» sõnas Turba. Naine lisas, et ta on saanud varem tunnustust nii Võru-kui Valgamaalt, kuid mitte oma kodumaakonnast.

Aasta koolitaja jaoks on kõik koolitused tegelikult väljakutseid täis, sest iga grupi puhul tuleb ju uuesti õppida. «See ei ole niimoodi, et kogu aeg saab koolitajana vana juttu rääkida. Kui ma lähen medtöötajaid või lasteaeda koolitama, siis ma pean nende hingeelu teadma. Mul on meeles, et kui ma käisin aastaid tagasi Põlvas bussijuhte koolitamas, siis ma enne tegin ka ju suurt taustauuringut, et mis on klientide mured ja vastupidi,» selgitas Turba. Koolitaja hinnangul viib ta ühe aasta jooksul 60-70 koolitust läbi.

Motiveerib töötajate arengut

Õppijasõbraliku tööandja tiitli sai Põlva haigla. Nominendi esitajad tõid välja, et haiglas motiveeritakse töötajaskonna arengut igas mõttes ning elukestev õpe on väärtustatud kogu elukaare ulatuses – ka staažikate töötajate puhul. Samuti pakub Põlva haigla head praktikabaasi noortele spetsialistidele. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased on aga alati teretulnud tutvuma haiglapersonali tööga. Auhinna võttis vastu Põlva haigla juhataja Margot Bergmann.