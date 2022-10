Võrumaa troonib koroonatabeli tipus

Võrumaa nakatumisnäit on eelmise nädala põhjal 770,8. Põlvamaal on see 531,2 ja Valgamaal 490. Eesti keskmine oli eelmisel nädalal 564,9.

Mis on Võrumaa koroonasse haigestumuses tippu viinud, terviseameti kõneisik öelda ei osanud. «Terviseamet ei võta enam haigestunutega eraldi ühendust, see tähendab, et ei vii läbi epidemioloogilist uuringut. Seetõttu puudub meil info nakatunute omavaheliste seoste ja kollete kohta,» ütles meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel.

Ameti selle nädala alguse ülevaates on kirjas, et eelmisel nädalal oli Lõuna-Eestis kolm hoolekandeasutuse kollet kokku 77 haigestunuga: 65 hoolealuse ja 12 töötajaga. 66 neist lisandusid viimase seitsme päeva jooksul. Terviseamet märgib, et kolletes suureneb jätkuvalt haigestunute arv.

9. oktoobri seisuga oli üle Eesti viis hoolekandeasutuse kollet 104 haigestunuga.