Lähipäevil on võimalik õppida elustamist

Aktsiooni sisu on avalikus ruumis kõikidele huvilistele kiirkorras elustamisvõtete tutvustamine ja võimaluse andmine neid proovida. Äkksurma korral on kõige olulisem kiiresti tegutseda, kutsuda abi ja alustada elustamisega. Eestis võtab äkksurm igal aastal umbes 700 inimelu, seda kõrvalseisjate juuresolekul. Inimest, kelle südametöö peatub, saab taaselustada, kui anda talle kiiresti õiget esmaabi – see suurendab ellujäämisvõimalust kordades. Kui aga elustamist kohe ei alustata, on elulootus vähene.