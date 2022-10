Vingu käest päästeti 11 kassipoega

23. oktoobril kella 13.53 ajal süttis Põlva vallas Kauksi külas hooletusest keevitustöödel garaaži sein ja aknaraam. Päästjad avasid tulekahju kustutamiseks hoone konstruktsioone. Päästjad hoiatavad, et tuleohutuse tagamiseks tuleb tuletöödel täita tuletöödele kehtestatud tuleohutusnõudeid.

Samal õhtul kell 21.21 ajal teatati, et Põlva vallas Valgesoo külas on elumajas suits. Ohuolukorrast andis turvaettevõttele märku tulekahjusignalisatsioon. Päästjad sisenesid suitsu ja vingugaasi täis majja ning selgus, et selle põhjuseks oli liiga vara suletud ahjusiiber. Ruumidest toodi välja 11 kassipoega, siiber avati ja ruumid tuulutati. Inimesi kodus ei olnud.