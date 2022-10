GALERII ⟩ Puiga põhikool pidas uue hoone sarikapidu

«Puiga küla elab, piirkonda ehitatakse üha uusi eramuid,» rääkis Võru vallavanem Kalmer Puusepp. «See on looduslikult ilus koht ning ka linnaga sidususe osas elamiseks hea piirkond. Noored tahavad oma lapsi Puiga lasteaeda ja kooli panna, sest need on tunnustatud ning neist peetakse lugu.»

Puusepa sõnul on vald viimastel aastatel klassiruume pidevalt ümber ehitanud, laiendanud või teise kohta viinud. «Lõpmatuseni aga seda teha ei saa, välisseinad tulevad lihtsalt ette,» tõdes Puusepp, kelle sõnul on vallal teada, kui palju lapsi soovib järgmisel sügisel Puigal kooliteed alustada. «Seda juurdeehitust on hädasti vaja.»

«Koolimajasid ehitatakse meie piirkonnas väga vähe, pigem pannakse neid kinni,» lausus vallavanem. «Puiga kooli laiendus meie jaoks seega oluline maamärk.» Järgmisest sügisest saab tema sõnul kooli vastu võtta rohkem õpilasi, hoonesse on planeeritud tuua ka üks lasteaia koolieelikute rühm.

Puiga põhikooli ümberehitamis- ja laiendamistööde käigus kerkib olemasoleva hoone juurde kahekorruseline enam kui 1000-ruutmeetrine juurdeehitus. Tänavu juuni alguses alustatud põhikooli ehitustööd valmivad järgmise aasta augustis.

Koolimaja uude hoonesse on planeeritud ka tehnoloogia, kodunduse ja käsitöö ning inglise keele klassid. Maja juurde rajatakse lasteaiale 16-kohaline ning koolile 23-kohaline parkla. Söökla ja köök kolivad aga vana koolihoone osa keldrist nii-öelda maa peale.