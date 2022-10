Lõuna-Eesti puitehitised jõudsid parimate sekka

Konkursi korraldab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Selle esindaja Erik Konze sõnul täidavad need hooned kõik tingimused, et auhindade jagamisel silma paista.

«Konkursi eesmärk on tõsta esile uusi puitehitisi, mille puhul kasutatud puitu parimal võimalikul viisil nii arhitektuurses, tehnilises kui ehituslikus mõttes. Treski välilava on uudne ja ilus lahendus, mis pakub palju ka kohalikule kogukonnale. Kuigi lava ise näeb välja mõnusalt moodne, ei paista see vanas ja väärikas taluhoovis negatiivselt silma. Hästi läbi mõeldud puitraamistikust konstruktsioon lubab lava mitmekülgselt ära kasutada, mis tõestab, et võimalused puiduga ehitada on lõputud,» lausus Konze.

Kui Treski välilava paistab silma oma ainulaadsusega, siis Aasa Kodude kortermajad on Konze sõnul uks uude ehitamise ajastusse. «Puit on lahendus, millega asendada seni populaarsed fossiilsed ehitusmaterjalid. Kui täielikult puidust ehitatud kortermaja võis varem mõnelegi mõttesse küsimärke tekitada, pühib Eesti esimene ristkihtpuidust kortermaja kõik need kahtlused. Hästi töödeldud puit on sama usaldusväärne materjal kui betoon või teras. Nüüd, kus esimene reaalne samm on astutud, et aina rohkem inimesi oma tee puidust kodudesse leiaks, jääb üle vaid veel suuremaid projekte oodata,» ütles Konze.