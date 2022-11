Nädalaga tuli lastele uus toitlustaja leida

Mullu augustis Valga linna lasteaedu toitlustama asunud Gurmann OÜ teenust on saatnud nurinad. Nii vanemad kui lasteaiad on ette heitnud, et toit hilineb ega ole piisavalt kvaliteetne. Terviseamet ning põllumajandus- ja toiduamet firma tegevuses ega toidus puudujääke ei leidnud. Vahepeal kaalus vallavalitsus ka lepingu ülesütlemist. Siis aga andis Gurmann sisse taotluse lepingu lõpetamiseks novembri lõpust, mida vallavalitsus küll kohe heaks ei kiitnud, vaid asus teemat kaaluma.