Pereema: lapsed annavad jõudu, et elurõõm säiliks

«Kiire hinnatõus on meie peret oluliselt mõjutanud,» ütleb pereema Krislin Uibo (25). «Kui varem saime palgast renoveerida kodugi, siis nüüd loeme igat eurot, et uue palgapäevani hakkama saada. Enam ei saa me endale lubada väljasõite ja kui nii edasi läheb, siis sügisel, kui vanemahüvitis lõpeb, pean lapsed lasteaiast ära võtma. Ma muidugi ei kurda – lastel on täisväärtuslik toit laual ja riided seljas ning arved saavad makstud, aga tagavaraks ei jää kahjuks midagi.»