Täna on võimalik leida inspiratsiooni

Noorsoonädala puhul toimuval inspiratsioonipäeval saavad veebi vahendusel kaasa lüüa kõik huvilised. "Loovus ei avaldu pelgalt klassikalistes loometegevustes nagu laulmine, tantsimine või joonistamine, vaid on palju laiem mõiste. Loominguline saab olla ka matemaatilisi tehteid tehes, ettevõtet ehitades, sõnu seades, aruteluõhtut või noortelaagrit korraldades ja kõigis muudes tegevustes. Kutsume kõiki üles ettekannet ühiselt vaatama, veebiülekande keskele on jäetud aega kohapealseks aruteluks," rääkis Liis Enson Haridus- ja Noorteametist.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor ning inspiratsioonipäeva üks kõneleja Jaan Aru toob välja, et loovus ei avaldu ainult ühes hetkes, vaid on midagi, mida ehitatakse üle aastate. “Praegu omandatavad teadmised võivad vormuda millekski uueks ja põnevaks, olgu selleks siis teadusprojekt, ettevõte, enda kätega meisterdatud teos või midagi muud, alles aastaid hiljem,” rõhutab Aru. Ta lisab, et loovuse avamisel ei pea kõiges originaalne olema, vastupidi, kasulik on teada ka seda, mida sinu teemadel varem ette võetud on.