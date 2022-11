Noor valgalane tuli somomaadluses Eesti meistriks

Kui tavaliselt on põhjust olnud kirjutada noore Valga sumomaadleja Xsander Solbaja võistlustest, siis nüüd on sama teed käima asunud ka tema vend Jan Jasper. «Esimene võistlus tema jaoks. Tal siin oli huvi, siis Xsanderiga juhendasime teda,» kommenteeris noormeeste isa ja treener Jan Solbaja.

Nüüd tuleb edasi treenida kaht poega. «Eks huvi on mõlemal. Xsanderi suureks trumbiks, kui ta alustas, öeldi, et tal ei ole hirmu. Laupäeval vaatasime, et Janil on samamoodi. Aga arenemisruumi on kõvasti,» lisas Jan Solbaja.