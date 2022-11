Elumaja mattus paksu suitsu

Häirekeskus sai teate selle kohta, et Antsla vallas Uue-Antsla külas on elumaja tuba paksu suitsu täis, 10. novembril kell 1.24. Päästjad selgitasid, et suits oli elamusse levinud kõrbema läinud toidust. Ruumid tuulutati.