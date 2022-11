Uuel nädalal läheb ilm oluliselt külmemaks

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul tuleb kohati kuni 7 kraadi sooja.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Õhtul suureneb Lääne-Eestis sajuvõimalus. Puhub lõunakaaretuul 1-7 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Teisipäeva öösel on valdavalt pilves ilm. Vihmasadu levib üle Eesti loodest kagusse, Kirde-Eestis tuleb kohati sekka ka lörtsi. Puhub lõunakaaretuul, hommikuks pöördub tuul läänekaarde kiirusega 3-9, ennelõunal põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi, Lääne-Eesti rannikul tõuseb õhusoe hommikuks 8 soojakraadini.

Teisipäeva päeval on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul. Keskpäeva paiku pöördub tuul Loode-Eestist alates põhja ja kirdesse kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, sekka tuleb lörtsi. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8, öö hakul põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, lörtsi või lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8, õhtul põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 2-5 kraadi, pärastlõunal läheb veelgi külmemaks.