Hääleta! Milline on Lõuna-Eesti parim toode?

Puidust lehtpaberrätihoidja (Raindesign OÜ)

Raindesign OÜ on Tõrva vallas tegutsev puiduettevõte, mis annab tööd seitsmele kohalikule elanikule. Ettevõtte toodetud eritellimusmööblit ja puidust mänguasju on kodudes üle Eesti, aga ka näiteks Lottemaal ja Laulupesas.

Esimene lehtpaberrätihoidja valmis sellepärast, et rullpaberit oli ebamugav kasutada ja plastikust lehtpaberrätihoidja ei sobinud interjööri. Puidust hoidja on kauni välimusega ja seda on väga mugav kasutada. Ühe käega saab kergesti hoidjast kätte paberrätiku, järgnevaid pabereid määrimata. Paberihoidja on piisavalt raske ja püsib omal kohal ka viimase paberilehe väljatõmbamisel. Kasutatud paberid võib panna biojäätmete hulka või kompostida.

Aastate jooksul on tehtud erinevaid prototüüpe. Käesoleva paberihoidja disaini on täiendanud Tartu ülikooli tehnoloogiainstituut.

Lehtpaberrätihoidja valmistamine on valdavalt käsitöö. Osaliselt saab hoidjate valmistamiseks kasutada puidutööstuse jääkmaterjale.

Kõlleste Garlic marineeritud küüslauk

Eestis kasvatatud kodumaine küüslauk toovad tervist. Eelkuumutatud toored küüslaugud on marineeritud kuuma marinaadiga. Säilinud on küüslaugu maitse, kuid see pole nii vänge kui toores küüslauk. Kohe purgi avades on juba lõhnast saada aru, et tegemist on värske kraamiga.

Krõmpsud küüslaugud sobivad kasutada näiteks salatites või prae kõrvale. Toode sobib hästi ka kingikotti pistmiseks.

Alustanud oma äri küüslaugu kasvatusest ja -müügist, on pereettevõtte tooteid tänaseks müügil üle riigi suuremates kaubanduskettides.

Joosepi talu maasikad

