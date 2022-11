Otepääl käivitatakse kogukonnaturg

Kolmapäeval toimunud mitmetunnise arutelu käigus tutvuti turuhoonega ja koguti ideid, milline peaks toimiv kogukonnaturg Otepääl olema. Leiti, et esimese asjana tuleks paigaldada suunavad viidad, et huvilised saaksid Otepää turu hõlpsasti üles leida.

«Turuhoone peab kujunema nii ostjatele, kui ka müüjatele mõnusaks koosviibimise kohaks, kuhu tahetakse tulla. Plaanis on, et turuhoones oleks lai kaubavalik, kogukonnakohvik, korraldataks koolitusi ja seminare, samuti on plaanis paigaldada pakiautomaadid,» lisas Jaanus Barkala. «Tarvilik on parandada turuplatsi valgustust ja müügikohtade ettevalmistust. Turg kellelegi tulu teenima ei hakka, vaid töötab kogukonna hüvanguks.»