Noor mees hinnatõusust: toidu arvelt tuleb kokku hoida

Võrumaalane Romet Pazuhanitš on tähele pannud, et naeratades teistele, suudab ta ka teised enda ümber naeratama panna.

Võrumaa mees Romet Pazuhanitš teab, et elus on ainult kaks kindlat asja: maksud ja surm. Seetõttu tekibki tal tihti tunne, et kui on kõik ära maksnud ja seejärel oma pangakontot vaatab, siis järgmisena…