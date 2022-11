Kui Põlva haigla korpuses asuv hooldekodu on 38 inimesele, siis mõlemad vastvalminud hooned on ette nähtud 20 kliendile. «Võimalik, et ühte koondame dementsed ja teise need, kes ise hakkama saavad. Kuna dementne oskab minna ainult otse, liiguvad inimesed majades ja õues ringiratast, et jõuda jälle algpunkti tagasi. Uuel tänaval on üksnes pikk koridor, seal pole see võimalik,» selgitas juhataja.