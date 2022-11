ning kuna teetemperatuurid on kõikjal nulli lähedal, Eesti põhja-, kagu- ja idaosas miinuspoolel.

Teedel on suur libeduseoht! Teeolud on eriti lumised Tallinn-Narva maanteel. Libeduse oht on suur Tallinn-Tartu maanteel Tallina ja Jüri vahelisel lõigul. Samuti Tallinna ringteel ja Tallinn-Pärnu maanteel Tallinna ja Ääsmäe vahelisel lõigul.