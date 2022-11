Mis muudab lapse õnnelikuks

"Mõttelaad, et laps räägib siis, kui kana pissib, võiks praeguseks olla igaveseks ajaloo prügikasti visatud. See, et laps räägib ning vanem kuulab, on oluline kombinatsioon, millest saab muu hulgas alguse terve enesemääratlus, et mina ja minu mõtted ning sõnad on väärtuslikud. Ühtlasi loob see pinnase kaasatuseks ning on tõhus ennetus muremõtete süvenemise ärahoidmiseks. Ehk lapsed on väärtus. Nad on väärtus täna, luues maailma helgust ja nad on väärtus tulevikus, tervete ning endaga kontaktis olevate täiskasvanute näol,” ütles Riisalo