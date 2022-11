Pühapäevaöine lumesadu raugeb päeva jooksul

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva peamiselt pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund, kohati võib tuisata. Puhub idakaaretuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 2-7 kraadi, rannikul paiguti null kraadi. Teedel on libeduseoht.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 4-8, puhanguti 12 m/s. Lainekõrgus on pool kuni üks meeter. Võib sadada lund, pärast keskööd sajutõenäosus suureneb. Nähtavus on hea, kuid sajus piiratud. Külma on 4-6 kraadi.

Pühapäeva ennelõunal on pilves ilm ja sajab lund, kohati tuiskab. Pärastlõunal alates Lõuna-Eestist pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde kiirusega 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhtul puhub saartel kagutuul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi. Teedel on libeduseoht.