Jaan Rapp: suurem kui elu

Tõsi, tänavu on suure spordipeo puhul mõndagi teisiti. Kõige erakordsem on toimumisaeg. On ju jalgpalli suurturniirid reeglina aset leidnud siis, kui meil suvi. Olukorras, kus jalgpallipidu võõrustab Aasias asuv Katar, poleks see aga olnud võimalik juba seetõttu, et sealne suvesoe oleks eelkõige eurooplastele liiga karm. Kui praegu on temperatuur selles Pärsia lahe äärses riigis 30 kraadi või veidi vähem, siis juunist augustini on tavaline 40–42 kraadi.

Ebameeldiva üllatuse osaliseks said need kohale sõitnud vutisõbrad, kes eeldasid, et õlu ja jalgpall sellistel suurvõistlustel tingimata kokku peavad kuuluma. Islamiusulises Kataris arvatakse hoopis vastupidi ja seega peab suurvõistluste publik tänavu hakkama saama märjukeseta. See aga ei ole tegelikult üldsegi halb. Ehk avastab mõnigi vutisõber, et mängu saab edukalt nautida, ilma et sul õlleuim peas oleks. Sport ja alkohol ei tohiks kokku laulatatud olla.

Kui mõndagi on tänavuse turniiri puhul varasemaga võrreldes teisiti, siis veel enam on seda, mis jäänud samaks. Eelkõige on muutumatu, et suure vaatemängu juurde kuuluvad ka ootamatused, näiteks favoriitide põrumised.

Suurepärase näite selle kohta pakkus pühapäev. Pärast seda, kui ETV kommentaatorid olid korduvalt öelnud, et Costa Rical pole sama hästi kui mingit võimalust väravat lüüa, ammugi mitte võita, sahistas nende mängija palli Jaapani väravavõrku ja oligi võit teenitud. Aastaid maailma tugevaimate sekka kuulunud Belgia tiimil tuli aga võtta vastu 0 : 2 kaotus Marokolt.

Paraku toovad just taolised ootamatused vahel kaasa ka olukordi, mis tegelikult selle omamoodi suursuguse mängu juurde kuuluma ei peaks. Sedapuhku lahvatas pärast Belgia kaotust riigi pealinna Brüsseli tänavatel vägivald, rahutusi oli ka naaberriigis Hollandis. Mõlemas riigis on küllaltki suur Maroko immigrantide kogukond.