Lähipäevil on öösiti oodata kuni 18 kraadi külma

Ööl vastu kolmapäeva on pilves ilm. Sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma. Puhub valdavalt kagutuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti 11 m/s. Külma on 1-5 kraadi.

Kolmapäeva päeval on peamiselt pilves ilm. Hommikupoolikul sajab mitmel pool lund, saartel ka lörtsi või vihma. Pärastlõunal sadu harveneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s, õhtul pöördub tuul Lõuna-Eestis itta. Külma on kuni 3 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund, saartel ka lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul 1-7 m/s. Külma on 3-12 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Õhtul Kagu-Eestist alates pilvisus hõreneb. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Külma on 2-7 kraadi.

Ööl vastu reedet on Ida-Eestis on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis on pilvisem ning öö hakul sajab kohati vähest lund. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Külma on 6-18 kraadi. Reede päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Külma on 7-12 kraadi.