Veesaar koondab Valgamaa setosid

«Olen uhke, et sootskad selle ülesande mulle andsid,» kinnitas Veesaar. «Rändsetode järeltulijana ongi minu kohus Valgamaa setod kokku hõigata.»

Setosid on vaja Veesaare sõnul koondada, et säilitada keelt, kultuuri ja pärimust. «Pealinnas ja selle ümbruses elavad setod on koondunud leelokooridesse, seltsingutesse, kultuurirühmadesse: nii võiks olla ka mujal. Juba on toimunud kokkusaamised Ida-Virumaal ja Viljandimaal, nüüd siis Valgamaal. Setod, võtke minuga ühendust, mis iganes kanalite kaudu, ja siis trehvame jaanuari lõpus Valgamaal!» kõlab tema üleskutse.

Näitleja ise soovis seitsme-kaheksa aasta eest mõne Tallinna leelokooriga liituda, aga ei teadnud, kellega ühendust võtta. «Mul lihtsalt vedas: kohtusin kaubanduskeskuses sugulasega, kes ütles, et tulgu nende koori. Leelotan Siidisõsarõtõs tänaseni. Kindlasti on setosid, kes heietavad samu mõtteid ja soovivad kuuluda mõnda seltsi. See kokkusaamine võib neid aidata.»