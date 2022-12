LÕUNA-AASTA PARIM TOODE 〉 Lambavillast väetisegraanulid leidsid sooja vastuvõtu

«Meil on olnud töine ja hea aasta,» tõdes Villatoode OÜ juht Sander Veskimeister. «Mõnes mõttes on olnud ka keeruline aeg, kuid see ongi alustava ettevõtte argipäev, kui oled turule tulnud uue asjaga, millest keegi midagi eriti ei tea.»