Tuisk ja suur sadu jõudsid pärale

Amet tõdeb, et maanteede korrashoiuks kasutatakse kõiki olemasolevaid ressursse, kuid teede nõutav seisunditase ei ole kõikjal tagatud. Suure tõenäosusega põhjustab lumesadu osade riigiteede, eelkõige väiksemate kõrvalmaanteede, muutumise läbimatuteks või väga raskesti läbitavateks.

Lõuna-Eestis on keerulised teeolud näiteks Võrumaal Kääpa–Obinitsa–Võmmorski–Petseri maatee 30.–31. kilomeetril, kus öösel katkes vahepeal ka liiklus, kuna veokid ei saanud enam edasi sõita.

Keskkonnaagentuuri hoiatuse kohaselt on esmaspäeva hommikuks tugevnenud kirdetuul puhanguti 15-21 m/s, saartel ja rannikul kuni 26 m/s. Lumesadu ja tuisk levib Kagu-Eestist hommikuks üle maa, päeval läheb sadu intensiivsemaks. Nähtavus on halb. Lund lisandub 10, kohati kuni 20 cm.

Pärastlõunal Kagu-Eestist alates tuul vähehaaval nõrgeneb. Temperatuurid püsivad miinuspoolel. Päeva jooksul on prognoositav lisanduva lume hulk 10-15 cm, Põhja-Eestis kohati kuni 25 cm. Isegi kui teeolud tunduvad sõitu alustades head, tuleb arvestada, et sõiduolud muutuvad tänase päeva jooksul kiiresti. Võimalusel vältida liiklusesse minemist, eriti pikemate sõitude alustamist. Kui see ei ole võimalik, tuleb kindlasti sihtkohta jõudmiseks varuda tavapärasest rohkem aega, valida turvaline sõidukiirus, hoiduda ohtlikest manöövritest ning arvestada kaasliiklejatega.