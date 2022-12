Mõnetunnine hinnalangetus täitis tanklad autodega

Ajutine hinnasula on ootuspäraselt tanklatesse toonud rohkesti kliente. Näiteks Võru Circle K tanklas oli kella 14 paiku tankivatest autodest moodustunud suisa järjekord.

«Pühade ajal peetakse ikka üksteist meeles ning tänase kampaaniaga soovime südamest tänada oma lojaalseid kliente,» ütles üleeuroopalisest kampaaniast Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik. «Jõulud on sel aastal varjutatud ebakindlast majanduslikust olukorrast. Loodame, et tänane pakkumine aitab pisut kaasa sellele, et nii mõneski peres jõulud natuke helgemad oleksid ning kõik saaksid külastada jõulude ajal oma perekonnaliikmeid, maakodu või mõnda looduskaunist kohta

Vahtriku sõnul on tegemist enneolematu pakkumisega, sest nii laiaulatuslikku kampaaniat, mis hõlmab kõikide Euroopa riikide Circle K teenindusjaamasid, ei ole varem tehtud. «Kokku on üle Euroopa kaasatud üle 2000 teenindusjaama.»

Vahtrik lisas, et kuna soodushind on kellaajalise piiranguga, võib suuremates tanklates tekkida järjekordi ning palub inimestel varuda kannatlikkust. «Palume klientidel mitte parkida oma autot tankuri juurde, vaid selleks ette nähtud kohtadel, et kõik meie kliendi võimalikult kiiresti paagi täis saaks. Loodame, et inimesed on juba jõulumeeleolus ning mõistvad ka siis, kui kampaania raames teenindusjaamades tavapärasest rohkem sagimist on.»

Täna, 15. detsembril alandas Neste kõikide kütuste hindu. Hinnalangetus kehtib kuni kella 17-ni, kui postihinnad on all 15 senti liitrilt. Kliendikaardiga on hinnad veelgi soodsamad.

Samamoodi on kella 14-17 hinnad 15 sendi võrra soodsamad Neste Eestis asuvates tanklates.

«Kütus on elutähtis kaup, et inimesed pääseksid liikuma ja majandus toimiks. Selle nädala tormid ja rohke lumesadu on näidanud, et teekond autoga võib talvel osutuda pikemaks kui planeeritud. Seetõttu tasub praegusel ajal liiklusesse minna täispaagiga,» ütles Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.