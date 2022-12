Kogu Eestile anti tuule- ja libedahoiatus

Õhutemperatuur tõuseb saartelt alates ja mitmel pool tekib jäide. Pärastlõunal tugevneb edelatuul sisemaal puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul kuni 23 m/s.

Pühapäevaks on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilma. Paiguti on udu.

Pärastlõunal hakkab saartelt alates pilvisus tihenema ning lörtsi ja vihma sadama. Kesk- ja Ida-Eestis tuleb lund ja lörtsi ning võib ka tuisata.

Ka transpordiameti teatel tuleb pühapäeval arvestada sellega, et maanteedel võib esineda libedust.

Hommikul on riigiteed mitmel pool Lääne-Eestis ja saartel kaetud härmatisega. Lisaks on Kesk-Eestis ja Pärnumaal kohati paks udu, mis loob lisaks nähtavuse piiramisele soodsad tingimused täiendavaks härmatise tekkeks. Mujal Eestis on põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolaniisked, mõnel pool sõidujälgedes kuivad või sõiduradade vahel kergelt soolalumesegused.

Külma on 8–15 kraadi, saarte rannikul ja mandri läänerannikul tõuseb termomeetrinäit -3 kuni +2 kraadini. Oodatav lumekihi paksus on 1–3, Lõuna-Eestis 3–5 sentimeetrit.