MM-i finaalis hoiti pöidlaid rohkem argentiinlastele ⟩ Argentina MM-i võit tegi lõunaeestlased õnnelikuks

Põlva naine Laura Koger soovis näha Argentina võitu. «Prantsusmaa meeskond on mulle nii ebasümpaatne juba eelmise MM-i ajast,» tõdes naine. Ta oli väga õnnelik, kui Argentina võitis, kuigi kogu mäng pakkus kuni viimse hetkeni põnevust.

Ka Põlva elanik Jüri Varik oli finaalis Argentina poolt. «Ma olin tõesti Argentina poolt, sest nad polnud 36 aastat MM-tiitlit võitnud. Minu lemmikmeeskonnad olid tegelikult nii Maroko kui Horvaatia, kes said väga head tulemused kirja (Horvaatia sai pronksi ja Maroko neljanda koha – toim). Finaali puhul toetasin Argentiinat just pigem selle tõttu, et nad pole nii ammu võitnud, aga muidu ma suur Messi fänn ei ole,» tõdes mees. Varik nautis mängu väga, sest lõpptulemus selgus ju alles penaltiseerias.