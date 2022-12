Täna võib tekkida jäävihm

Täna varahommikul on riigiteede teekatted valdavalt soolaniisked või kuivad. Lääne-Eesti kohale on jõudnud soojem õhumass ja sajab lund, lörtsi ning vihma. Teeilmajaamad on saartel ja mandri lääneosas juba tuvastanud jäävihma! Hommiku jooksul on saartel suur jäiteoht! Teedel esineb kiilasjääd! Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1..-5, Kesk- ja Ida-Eestis -6..-10°C, saartel ja läänerannikul 0..+1ºC.