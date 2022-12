Lõuna-Eesti aasta ettevõtte tiitliga pärjatud AS Toftan tegevjuht Martin Arula soovib rahulikke jõule. Arula leiab, et inimesed on teinud tublit tööd ning kinnitab, et hoolimata turbulentsetest aegadest on nende jalgealune tugev ja üheskoos tegutsedes seljatatakse keerulised ajad.