Põlva juhid loodavad uue vallamaja siiski rajada

Vallavanem Martti Rõigase (Reformierakond) sõnul on maja endiselt eelarves sees, aga üksnes kaasfinantseeringu abiga. «Kui toetust saame, siis see tuleb. Avanemas on mitu meedet, kust võimalik lisarahastust saada. Üks on mõeldud paremate avalike teenuste tarbeks ning vallamaja peaks sinna sobima küll.»